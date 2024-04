Denkanstoß Nächstenliebe im Alltag wagen und zeigen

Am heutigen Tag wird – zumindest in den katholischen Gottesdiensten – überall auf der Welt die Erzählung gelesen, wie Saulus zum Paulus bekehrt wurde. Es gibt ja die Redewendung, dass jemand vom Saulus zum Paulus wurde, wenn einer eine Kehrtwende in seinem Verhalten oder seinen Ansichten um 180 Grad vollzieht. Vielleicht kennen Sie die biblische Geschichte, dass Saulus von einem Blitz getroffen wurde, auch wieder ein Flash, der sein Leben total ändert. Zusammen mit dem einfachen Fischer-Jünger Petrus wird er zu einem der ersten großen Verkünder der neuen Botschaft von Jesus von Nazareth. So viel Energie haben wir ja meistens nicht, dass wir unser Leben so total umkrempeln; muss aber auch nicht jede und jeder machen. Vielfach reichen schon kleine Gesten, um ein Mehr an Mitmenschlichkeit, an Wertschätzung und Anerkennung, an Freundlichkeit im Leben aufleuchten zu lassen. Das sind alles auch christliche Tugenden und Haltungen aus christlichem Geist heraus, was als Botschaft des Evangeliums bezeichnet wird: Nächstenliebe, ein großes Wort, kann aber ins alltägliche Leben heruntergebrochen werden und wird von vielen in unserer Stadt auch getan. Mit einer solchen Haltung können (zumindest manche) Konflikte und Unachtsamkeiten unserer Zeit verkleinert werden. Dies sollten wir auch gut wahrnehmen und uns daran freuen. Wäre dann vielleicht auch so etwas wie Osterfreude.