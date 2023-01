Gesundheit in Mönchengladbach Stabwechsel im Brustzentrum des Bethesda

Führungswechsel im Brustzentrum Niederrhein des Krankenhauses Bethesda: Die langjährige Leiterin Professorin Ulrike Nitz verabschiedet sich zum 31. Januar in den Ruhestand. „Nach der vielen schönen, aber auch anstrengenden Arbeit gehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Das erfüllendste waren die vielen tollen Patientinnen und deren Angehörige, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben. Und ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, das Brustzentrum so zu übergeben, dass es auch in Zukunft dieses Vertrauens würdig sein wird“, so Nitz.