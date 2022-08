Jahresempfang in Mönchengladbach : Ulrich Elsen betont Bezirk der Vielfalt

Mönchengladbach Zum Jahresempfang der Bezirksvertretung Süd kamen mehr als 200 Gäste aus unterschiedlichen Bereichen der Stadtgesellschaft ins Rathaus Rheydt.

Dass Odenkirchen und Rheydt eine besondere Bedeutung haben, wird an diesem Sommerabend im Ratssaal deutlich. In und vor dem Saal im Rheydter Rathaus stehen so viele Besucher wie sonst selten bei Veranstaltungen dieser Art. Die Bezirksvertretung (BV) Süd hat zum Jahresempfang geladen – für viele Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen der Stadtgesellschaft ist das ein fester Termin im Kalender .

Auch Elsens Stellvertreter an der Spitze der BV, Peter König (FDP) und Marcel Klotz (Grüne), sprechen in ihren Begrüßungen Themen an, die den Bezirk bewegen. „Die Grundschulen platzen aus allen Nähten“, betont König. Für Unter-Dreijährige gebe es zu wenige Kita-Plätze, dabei sei ein früher Kita-Besuch besonders in Stadtteilen mit hohem Migranten-Anteil wichtig, um die Bildungschancen zu erhöhen. Klotz erwähnt die Schwierigkeiten bei der Aufwertung der Rheydter Innenstadt. Notwendig seien vielerorts Sanierungen im Bestand, um die Wohnqualität zu heben. Jedoch seien die Eingriffsmöglichkeiten der Stadt begrenzt.