Gespräch in der Christuskirche : Uli Borowka: „Jeder trockene Tag ist wertvoller als alle Titel“

Gespräch in der Christuskirche

Mönchengladbach In der Entzugsklinik musste der Profi-Fußballer erkennen, dass er nie kontrolliert wird trinken können.

(barni) Der adventliche Ruf „Kehrt um“ hat für den früheren Bundesliga-Fußballer Uli Borowka eine ganz besondere Bedeutung. Er fand den Weg zurück in ein Leben ohne Alkoholexzesse. Statt einer Predigt von Pfarrer Werner Beuschel gab es gestern Vormittag in der Christuskirche ein Interview: Gianni Costa , Sportchef der Rheinischen Post, sprach mit dem ehemaligen deutschen Meister über dessen Leben, insbesondere aber über dessen frühere Alkoholsucht.

Wie schwer dieser Weg war, machte Borowka mit einem einzigen Satz deutlich: „Jeder Tag, an dem ich trocken bin, ist wertvoller, als jeder Titel, den ich gewonnen habe.“ Der 57-Jährige erinnerte sich: „Christian Hochstätter, der frühere Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, hatte meine Einweisung in eine Suchtklinik organisiert. Ich glaubte damals, die Klinik nach drei Wochen verlassen zu können.“ Er sollte vier Monate bleiben und der Illusion beraubt werden, künftig kontrolliert trinken zu können. „Obwohl fast jeder in seinem Bekanntenkreis Betroffene hat, sind Suchtkranke nicht salonfähig“, sagt Borowka. Er selbst sei damals nicht nur alkohol- sondern auch spiel- und medikamentensüchtig gewesen.