Spende in Mönchengladbach Ukrainischer Verein schenkt mit Büchern ein Stück Heimat

Der Verein „Ridne Slowo“ hat ein Paket mit 50 ukrainischen Kinder- und Jugendbüchern an die Stadtbibliothek übergeben, um Kindern und ihren Familien ein Stück Heimat zurückzugeben. „Uns ist es sehr wichtig, in der Stadtbibliothek Bücher in verschiedenen Muttersprachen anzubieten. Denn die Muttersprache ist das, was einen mit seiner Heimat und seiner Kultur verbindet. Daher freue ich mich sehr über so ein großzügiges Buchgeschenk“, sagt Brigitte Behrendt, Leiterin der Stadtbibliothek.