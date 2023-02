Flüchtlinge in Mönchengladbach ein Jahr nach Kriegsausbruch Ukrainisches Mädchen wechselt in Regelklasse

Mönchengladbach · Valeriia und ihre Mutter Oksana gehörten zu den ersten Flüchtlingen aus der Ukraine in der Stadt. Für das Mädchen hat sich in einem Jahr viel getan, wie ein Unterrichtsbesuch an der KGS Untereicken zeigt. Doch besonders an den weiterführenden Schulen mit älteren ukrainischen Kindern gibt es noch viel zu meistern.

24.02.2023, 05:10 Uhr

Valeriia geht seit dem Beginn des neuen Halbjahrs in die 2a (Zwergenklasse). Zuvor war sie in der Seiteneinsteigerklasse. Foto: bauch, jana (jaba)

Valeriia hat Deutsch. Sie schreibt Sätze wie „Eine Zitrone ist sauer“ – mit großem Z, weil es ein Hauptwort ist, und großem E am Satzanfang. Lehrerin Stefanie Jacobs schaut bei allen Kindern der 2a, ob sie das richtig machen und verbessert die Fehler oder regt an, noch mal darüber nachzudenken. Gerade nehmen die Grundschüler Adjektive und Gegensätze durch: süß – sauer steht neben vielen anderen Beispielen an der Tafel.