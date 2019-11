Sondereinsatz : Übung von vermummten Zollfahndern

Zollfahnder in Zivil haben am Mittwoch in Mönchengladbach einen Zugriff geübt. Foto: Hauptzollamt Krefeld

Mönchengladbach Viele besorgte Bürger haben am Mittwoch bei der Polizei angerufen, weil sie mitten in der Innenstadt von Mönchengladbach eine verdächtige Personengruppe sahen.

Der Einsatz hatte am Mittwochmorgen bei vielen Passanten für Erschrecken gesorgt: An der Fliethstraße stand eine Gruppe Vermummter mit verschränkten Armen. Autos waren kreuz und quer geparkt. Hooligans? Ein Polizeieinsatz wegen eines geplanten Attentats? Den Augenzeugen schossen viele Gedanken durch den Kopf. Auch die Polizei konnte den vielen besorgten Anrufern zunächst keine Auskunft geben, was sich da auf der Fliethstraße gerade abspielte.

Eine ähnliche Übung hatte es bereits am Montag an der Oscar-Kühlen-Straße gegeben. Auch in dem Fall hatten sich einige Passanten erschreckt. Weitere solcher Auftritte können folgen. „Es ist durchaus üblich, dass solche Übungen auch in mitten in einer Stadt stattfinden“, sagt Wanzke.