Übersicht Mönchengladbach : Gottesdienste zu Pfingsten

Kirche St. Josef. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Unter besonderen Vorkehrungen bieten die katholischen und evangelischen Gemeinden an diesem Pfingstwochenende in Mönchengladbach Gottesdienste an. Eine Übersicht zu den einzelnen Messen.

Das nächste christliche Fest in der Corona-Krise steht an und viele Kirchen sind wieder für Präsenz-Gottesdienste geöffnet. Um die Gottesdienste durchzuführen,haben die Kirchen eigene Hygienekonzepte aufgestellt.

In den Kirchen wird es unter andrem einen Mindestabstand geben, dadurch ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich, daher verlangen einige Kirchen Anmeldungen für den jeweiligen Gottesdienst. Ein Mund-Nasen-Schutz ist in vielen Kirchen ebenfalls Pflicht. Hier eine kurze Übersicht.

Katholische Gottesdienste

In der Herz-Jesu-Kirche Rheydt am Samstag um 16 und 18 Uhr, Sonntag um 9 und 11 Uhr. Da die Pfarrkirche zurzeit renoviert wird, werden die Gottesdienste in St. Konrad, Konradstr. 64, abgehalten. Anmeldungen unter 02166 3548.

St. Mariä Himmelfahrt in Meerkamp, Meerkamp 98, bietet am Sonntag um 10 Uhr einen Freiluft-Gottesdienst an.

St. Vitus, Abteistr. 37, feiert seine Messen am Sonntag und Montag um 10 Uhr. Anmeldungen unter 02161 248920.

In der Grabeskirche, Bergstr. 65, am Samstag um 17 Uhr. Anmeldungen unter 02161 248920.

Jugendkirche St. Albertus, Albertusstr. 38, am Sonntag um 10.15 Uhr. Anmeldungen unter 02161 248920.

St. Marien Rheydt, Odenkirchener Str. 5, am Sonntag um 10 und 12 Uhr. Anmeldungen unter 02166 623070.

Grabeskirche St. Josef, Keplerstr. 75, am Samstag um 18 Uhr. Anmeldungen unter 02166 41172.

St. Nikolaus Hardt, Schlippesstr. 9, am Samstag um 18 Uhr.

In St. Mariä Empfängnis Venn, Mürriger Str. 6, am Sonntag um 10 Uhr.

St. Anna Windberg, Annakirchstr. 84, am Sonntag um 11.30 Uhr.

St. Pius Uedding, Jakobshöhe 118, am Samstag um 19.30 Uhr.

Herz Jesu Bettrath, Hansastr. 55a, Sonntag um 11 Uhr.

St. Mariä Himmelfahrt Neuwerk, Liebfrauenstr. 16, am Montag um 11 Uhr.

St. Josef Hermges, Richard-Wagner-Str. 31, am Sonntag und Montag um 9.30 Uhr. Anmeldungen unter 02161 4069457.

St. Mariä Empfängnis Lürrip, Neusser Str. 220a, am Sonntag und Montag jeweils um 11 Uhr. Anmeldung unter 02161 6569313.

St. Mariä Himmelfahrt Wanlo, An der Kirche 20a, am Samstag um 18 Uhr. Anmeldungen unter 02166 57295.

St. Antonius Wickrath, Klosterstr. 13, am Sonntag und Montag jeweils um 11 Uhr. Anmeldungen unter 0216657295 .

St. Michael Holt, St. Michael-Platz 5, am Samstag um 17.30 Uhr.

Heilig Kreuz Westend, Luisenstr. 127, am Sonntag um 11 Uhr.

In St. Laurentius, Von-der-Helm-Str. 21, am Sonntag und Montag, jeweils um 11 Uhr. Anmeldungen unter 02166 9649511.

Evangelische Gottesdienste

Die Christuskirchengemeinde bietet in Zusammenarbeit mit der Kath. Pfarrgemeinde St. Konrad-Ohler am Montag um 10 Uhr einen Ökumenischen Gottesdienst im Grünen an. Dieser wird auf der Grünfläche vor dem Ev. Kirchsaal Ohlerfeld, Ohlerfeldstraße 14, abgehalten.

Die Ev. Kirchengemeinde Odenkirchen feiert Ihre Messen am Sonntag um 10 Uhr in der Kirche Odenkirchen, Pastorsgasse 13 und am Montag um 10.30 Uhr im Gemeindezentrum Geistenbeck, Geistenbecker Feld 3.

Die Ev. Kirchengemeinde Großheide, Severingstraße 2-4, am Sonntag um 10 und 11.15 Uhr. Am Pfingstmontag wird es, um 11.30 Uhr, einen ökumenischen Gottesdienst in der Kirche St. Anna Windberg, Annakirchstr. 84, geben. Anmeldungen für Sonntag unter 02161 895802.

Das Karl-Immer-Haus, Ehrenstraße 30, am Sonntag um 10 Uhr. Am Montag wird es um 11 Uhr einen ökumenischen Pfingstgottesdienst in St. Mariä Himmelfahrt Neuwerk, Liebfrauenkirche 16, geben.

Das Paul-Schneider-Haus, Charlottenstraße 16, bietet am Sonntag um 10 Uhr einen Gottesdienst im Freien an.

Christuskirche, Kapuzinerstraße 46, am Sonntag um 11 Uhr.

Die Hauptkirche Rheydt, Hauptstraße 90, am Samstag um 18 Uhr und Sonntag um 10.30 Uhr.

Die Lutherkirche, Lutherstraße 1, am Sonntag um 9.30 Uhr.

Gemeindezentrum Rheydt-West, Lenssenstr. 15, am Sonntag und Montag jeweils um 11 Uhr.

In Wickrathberg, Berger Dorfstraße 53, am Sonntag um 11 Uhr.

In der Martin-Luther-Kirche, Südwall 32, am Sonntag und Montag jeweils um 10.30 Uhr.

Friedenskirche, Margarethenstraße 20, am Sonntag um 11.15 Uhr.