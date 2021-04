Gottesdienste in Mönchengladbach : Das Angebot der Kirchen zu Ostern

An Ostern sollen die Präsenzgottesdienste in Mönchengladbach abgehalten werden. Viele Gemeinden bieten aber auch digitale Alternativen an. Foto: dpa/Patrick Seeger

Mönchengladbach Präsenzgottesdienste sollen zu Ostern stattfinden – das hat der Großteil der Kirchengemeinden in Mönchengladbach entschieden. Wir geben eine Übersicht über die geplanten Gottesdienste von Gründonnerstag bis Ostermontag und verweisen zusätzlich auf die digitalen Angebote der Gemeinden.

Aufgrund der dynamischen Corona-Situation kann sich das Angebot der Kirchen bis Ostern noch ändern. Die evangelische Friedenskirchengemeinde (Friedenskirche, Paul-Schneider-Haus, Karl-Immer-Haus, Albert-Schweitzer-Haus) hat beispielsweise am Dienstag seine Präsenzgottesdienste für die Ostertage abgesagt. Bitte informieren Sie sich daher zusätzlich in Ihren Gemeinden.

Christuskirche am Kapuzinerplatz (ca. 100 Plätze) Gottesdienste an Gründonnerstag 18 Uhr; Karfreitag 11 Uhr; Ostersonntag 7 Uhr (Posaunenfrühfeier auf dem Friedhof am Wasserturm) und 11 Uhr. Ohne Anmeldung. Zusätzliches Angebot: digitaler Gottesdienst „Dein Weckruf“, abrufbar am Ostersonntag auf dem Youtube-Kanal der Kirche.