Politik in Mönchengladbach Riesiges Loch bei den Finanzen der Stadt

Es war ein besonderer Tag für die Ratsmitglieder, aber auch für die Stadt insgesamt: 2017 brachte der damalige Kämmerer Bernd Kuckels (FDP) einen Haushaltsentwurf in den Stadtrat ein, der seit 1994 zum ersten Mal wieder ausgeglichen war. Das bedeutete, die Ausgaben (Aufwendungen) und Einnahmen (Erträge) der Stadt hielten sich die Waage, es mussten nicht – wie in all den Jahren zuvor – neue Schulden aufgenommen werden.