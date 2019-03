Kolumne Denkanstoß : Über Krieg im Straßenverkehr

Drängler auf der Autobahn (Symbolbild). Foto: Marcus Führer/dpa

Mönchengladbach Drängler auf der Autobahn, aber auch Fußgänger, Radfahrer und sogar Rollstuhlfahrer sind nicht ausgenommen von Rücksichtslosigkeit. Warum das so ist? unser Autor erklärt es vor allem mit der Erziehung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrich Clancett

Ihm stand der Schrecken noch ins Gesicht geschrieben: „Wenn es den Teufel gibt, hab‘ ich ihn gerade eben gesehen…!“ Der Teilnehmer an einer Sitzung ist beruflich viel auf der Autobahn unterwegs – es mögen in seinem langen Berufsleben Millionen Kilometer sein, die er schon im Auto zurückgelegt hat. Aber eine solche Situation hatte er noch nicht erlebt. Ein Drängler auf der Autobahn, der ihn, der verkehrsbedingt nicht mehr als 100 Stundenkilometer fahren konnte, mit gut 180 förmlich „von der Bahn zu schießen“ drohte, das Ganze natürlich noch untermalt mit dem ausgiebigen Gebrauch der Lichthupe. „Das war sehr, sehr knapp“, berichtete der Kollege, sichtlich um Fassung bemüht. Und – als ob der Rest der Konferenz darauf gewartet hätte – plötzlich konnte jeder von ähnlichen Vorkommnissen im Straßenverkehr berichten.

Und das nicht nur unter Autofahrern: „Auf der Straße herrscht Krieg – jeder gegen jeden“, stellte ein anderer Kollege in der Runde fest. Dabei sei keine Gruppe Verkehrsteilnehmer ausgenommen: Rücksichtslosigkeit scheint eine der Grundvoraussetzungen für die Teilnahme am Straßenverkehr geworden zu sein. Das gelte für Fußgänger und Radfahrer genauso wie für Motorrad- und Autofahrer. Und – man sollte es kaum glauben – auch Menschen mit Behinderung, die mit ihren Rollstühlen am Straßenverkehr teilnehmen, bekleckern sich häufig nicht mit Ruhm, wenn es um gegenseitige Rücksichtnahme geht. Was eigentlich auch nicht verwunderlich ist: Denn, wenn es so ist, dass der Straßenverkehr Krieg ist, dann muss man sich ja auch auf dem Schlachtfeld irgendwie behaupten…

Ich frage mich nur: Muss das so sein? Und: Warum ist das so?

Sicher: Wir bewegen uns in einer verdichteten Welt. Der Verkehr wird immer dichter, die Terminpläne werden immer enger, wir alle müssen immer flexibler werden was unsere Mobilität angeht. Nur so kann man noch in der sogenannten „modernen Gesellschaft“ des 21. Jahrhunderts halbwegs anerkannt überleben. Das alles führt zu immer mehr Stress – für jeden einzelnen, aber auch für alle untereinander. Klar, dass das auf den Straßen dann immer mehr zu kritischen Situationen führt.

Ich glaube allerdings, dass all diese gesellschaftlichen Faktoren diesen Effekt zwar zu verstärken imstande sind. Und dennoch: Was ist es, das diese zunehmende, teils unfassbare Rücksichtlosigkeit auf der Straße auslöst und ausmacht?

Mir kommt das Bild vom vergangenen Wochenende in den Kopf: Eine Hochzeitsgesellschaft, die mal eben eine Autobahn sperrt um für ein kleines Foto-Shooting mit qualmenden Reifen ihren ganz eigenen Ego-Trip auslebt. Ohne Rücksicht auf die Gefahren, die ein solches Unternehmen mit sich bringt – für sich selbst, vor allem aber auch für Unbeteiligte.

Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt hier auch das Internet, in dem es hunderte Videos zu sehen gibt, die solche Aktionen dokumentieren und die Rowdies auch noch zu Helden hochstilisieren. Ich glaube, dass es nicht nur drastischere Strafen sind, die hier Abhilfe schaffen könnten. Ich glaube, dass unsere Erziehungsinstitutionen – allem voran das Elternhaus – Großes leisten könnten. Wir sollten ihnen Mut machen, ihren Nachwuchs zu rücksichtsvollen Verkehrsteilnehmern zu erziehen. Das funktioniert aber leider nicht, wenn man sie, weil jeden Tag förmlich in Kindergarten und Schule „hineingefahren“, von der realen Teilnahme am Straßenverkehr ausschließt – weil das Spiel auf dem Mobiltelefon doch spannender ist, als Mama oder Papa beim Autofahren zuzusehen oder vielleicht einmal aus dem Fenster zu schauen. Oder nur zuschauender Zeuge beim Kampf um den besten Parkplatz vor der Kita oder der Schule bleiben lässt. So betrachtet wundert es mich dann wieder nicht, dass die Rücksichtlosigkeit auf den Straßen explodiert…