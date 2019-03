Zweite Ausgabe: „Typisch Rheydt“ – Broschüre für Entdecker

Die evangelische Hauptkirche in Rheydt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Die zweite Ausgabe der Broschüre soll Heimatgefühl entwickeln und Neugierige anlocken.

Es wird viel diskutiert über die Rheydter Innenstadt: über die Leerstände beim Einzelhandel, das Aufstellen von Blumenkübeln und das neue Rathaus. Von vielen beklagt, dass sich die Situation im Kern der einst selbstständigen Stadt zum schlechteren geändert hat. Das stimmt auch. Aber da sind auch die Hoffnungsschimmer und Besonderheiten, die es eben nur hier gibt. Dazu zählt ohne Frage der Wochenmarkt, zu dem samstags sogar Düsseldorfer anreisen. Aber auch inhabergeführte Geschäfte, in denen der Kunde Trendiges oder Traditionelles, vor allem aber eine gute Beratung bekommt. Auch reichlich Kreativität ist in Rheydt zu finden.

Manfred Tellmann, Kommunikationsdesigner, Gestalter und Autor, Mönchengladbacher und bekennender Rheydter, hat die Geschichten aus diesem besonderen Stadtteil zusammengetragen, viele Gespräche geführt, das Wesentliche herausdestilliert und in berührende Texte gefasst. Karin Poltoraczyk hat dazu passend die Fotos gemacht. Zum zweiten Mal ist daraus das handliche Heftchen „Typisch Rheydt“ entstanden.

Mit einer Auflage von 5000 Exemplaren erzählt es auf 32 Seiten Anekdoten und stellt die Menschen aus Rheydt vor. „Unterschiede, Vielfalt und Brüche gehören dazu“, sagt Tellmann. „Die Selbstverständlichkeit, wie wir damit umgehen, ist das, was Rheydt und die Menschen hier ausmacht.“

Das Ziel ist, ein Heimatgefühl zu vermitteln, aber auch aus anderen Stadtteilen Menschen in die Rheydter Innenstadt zu locken. „Ach, ist das nicht der Axel? Und die Erika ist auch drin.“ Man kennt sich. Als Nachbarn, als Geschäftspartner. Vom Sehen, Erzählen, vom Einkauf. Heimat ist Vertrautes, sind liebgewonnene Gewohnheiten.

Finanziert wird das Projekt mit Fördermitteln aus dem Verfügungsfonds „Aktive Mitwirkung“ der Stadt Mönchengladbach und wird vom Quartiersmanagement begleitet. „,Typisch, Rheydt’ ist nicht nur einfach ein Heft, es ist ein schöner Anlass, miteinander ins Gespräch zu kommen“, betont Quartiersmanager Markus Offermann. Wie bei der ersten Ausgabe könne man in das Bekannte und Unbekannte aus Rheydt eintauchen, Vergessenes und Schönes entdecken. „Ich bleibe dabei: ,Typisch, Rheydt’ ist eine Liebeserklärung an diesen Stadtteil“, so Offermann.