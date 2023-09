Präventionsprojekt in Mönchengladbach Wie Zornröschen auf sexualisiert Gewalt im Sport aufmerksam macht

Mönchengladbach · Der TV Beckrath will gemeinsam mit Zornröschen, dem Verein gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, das Thema angehen und nahm an einem Workshop teil. So lief das ab.

14.09.2023, 17:00 Uhr

Eine Szene aus dem Theaterstück „Abpfiff“, das für sexualisierte Gewalt im Sport sensibilisieren soll. Mit dem Thema hat sich jetzt auch der TV Beckrath ausinandergesetzt. Foto: Zornröschen

Der TV Beckrath ist im Stadtgebiet nicht nur für seine Jugendarbeit im Handball bekannt, sondern stellt sich auch immer wieder gesellschaftlichen Themen. So ist der Verein seit mehreren Jahren in der Flüchtlingshilfe aktiv und veranstaltet regelmäßig integrative Sportcamps. Nun wollen die Vereinsverantwortlichen gemeinsam mit Zornröschen, dem Verein gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, das Thema sexualisierte Gewalt im Sport angehen. Gemeinsam mit Zornröschen-Vorstand Jörg Hornivius wurde ein Schutzkonzept erarbeitet, in dem genaue Handlungsanweisungen festgelegt sind, wie in einem möglichen Fall zu verfahren ist. Eventuell Betroffenen stehen fachkundige Ansprechpartner im Verein zur Verfügung. Zunächst wurden Jugendtrainer und Eltern durch Carolin Schmitten, Psychologin und Autorin des Theaterstückes „Abpfiff", auf einer Informationsveranstaltung ins Thema eingeführt. Den jungen Handballerinnen und Handballern wurde zudem das Präventions-Theaterstück selbst präsentiert, sagt Jugendliche sensibilisieren soll. Es zeigt anhand von sieben Szenen unterschiedliche Arten der Grenzverletzungen und das Problem der sexualisierten Gewalt im Sport aufgezeigt. Im Anschluss an das Theaterstück führten Carolin Schmitten und der Theaterpädagoge Robin Jasch einen zweistündigen Workshop zum Thema durch, in dem die Jugendlichen in den Ablauf einzelner Theaterszenen eingreifen konnten. Möglich wurde all dies, weil der TV Beckrath vom Rotary Club Mönchengladbach eine finanzielle Unterstützung erhalten hatte. „Täter halten sich da auf, wo Kinder sind" Nach Missbrauchsvorfällen in Mönchengladbach „Täter halten sich da auf, wo Kinder sind" Die Verantwortlichen glauben, dass sexualisierte Gewalt im Sport ein Thema ist, der Verein aber nun mit den genannten Maßnahmen gut aufgestellt ist, um diesen Problemen frühzeitig und professionell entgegen zu wirken. Auch kann mit den genannten Maßnahmen eine abschreckende Wirkung erzielt werden, damit solche Fälle im Idealfall gar nicht erst auftreten. Michael Rostek vom TV Beckrath bedankte sich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung und empfiehlt anderen Sportvereinen sich mit Zornröschen in Verbindung zu setzen und sich mit dem Thema zu beschäftigen.

