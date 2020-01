Aufreger in Giesenkirchen : Turnhalle dicht, weil Gerüst zu früh aufgebaut wurde

Die Turnhalle Asternweg wird von vielen Sportlern genutzt. Foto: Ilgner, Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Sporthalle Asternweg soll aufwendig saniert werden. Die Arbeiten haben zwar noch nicht begonnen, aber Schüler und Sportler bekommen trotzdem keinen Einlass.

Von Gabi Peters

In der Turnhalle Asternweg darf zurzeit kein Sport betrieben werden. Der Grund: Sanierungsarbeiten. Die haben zwar noch nicht begonnen, aber trotzdem darf die Halle nicht betreten werden. „Bereits Mitte Dezember letzten Jahres wurden die Gerüste für die Dacharbeiten aufgestellt“, erinnert sich Hajo Siemes, Grünen-Fraktionssprecher in der Bezirksvertretung Ost. Doch seitdem habe sich nichts getan. Schlecht für die Schüler und Sportler in Giesenkirchen, vor allem für die Handballer des ATV Biesel.

Siemes sieht „verwaltungsinterne Abstimmungs­probleme“ als Grund für die Misere. Die Vereine müssten nun Spiele und Trainingszeiten für Monate in andere Hallen verlegen, bei Meisterschaftsspielen gebe es überdies große Zuschauerverluste zu beklagen, sagt Siemes. Und: „Dadurch gehen den Vereinen auch Einnahmen verloren, auf die sie dringend angewiesen sind. Der ATV Biesel etwa hat mehrere Mannschaften, die in oberen Klassen spielen.“ Auch für die Schulen am Asternweg sei die Schließung der Halle zu Winterzeiten für den Schulsport ein unerträglicher Zustand.

Warum bereits im Dezember ein Gerüst aufgestellt wurde, obwohl bis heute noch keine Bauarbeiten begonnen haben, dazu hat sich die Stadtverwaltung in ihrer Stellungnahme am Mittwoch nicht geäußert. Sie teilte nur mit, dass eine Schließung der Halle zu dem Zeitpunkt, als das Gerüst aufgestellt wurde, bereits notwendig gewesen sei, „da eine sichere Zugänglichkeit zur Halle durch die Materialanlieferungen nicht gewährleistet werden konnte“. Während der Ausführung der Dachdeckerarbeiten und insbesondere der Arbeiten an den Oberlichtbändern müsse aus Sicherheitsgründen weiterhin die Nutzung der Halle untersagt bleiben.