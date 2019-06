Start in Rheydt : Warmrollen für das Turmfest

July Suhari mischt mit lila Helm und lila Board selbstbewusst auf der kleinen Halfpipe neben den älteren Jungs mit. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Rheydt Am Freitagmorgen sollte es losgehen, doch viel war noch nicht los in der Rheydter Innenstadt. Die Skater haben den Parcours getestet, bevor am Wochenende die Profis bei der Westdeutschen Skateboard-Meisterschaft ihr Können zeigen.

Um 14 Uhr wird noch das Kindertrampolin vor dem Rathaus aufgebaut. Geplant war 11 Uhr. Die Kinder – die ohnehin noch in der Schule sitzen – können sich erst gegen Nachmittag auf dem Turmfest austoben. Auch in der Fußgängerzone herrscht bedrückende Leere. Doch mit jedem Schritt in Richtung Marktplatz werden die Beats aus der Musik-Anlage lauter. Das Klopfen von Holzbrettern, die nach einem kurzen Moment in der Luft wieder auf den Holzplatten landen, kommt dem Ticken des Sekundenzeigers nahe.

Der Rheydter Marktplatz glüht. Nicht nur, weil die Sonne auf den Asphalt knallt. Auch, weil rund 20 Jugendliche die Rollen ihrer Skateboards in Dauerschleife drehen lassen. Denn dort, wo früher ein großes Schwimmbecken für den Sparkassen-Triathlon stand, steht jetzt ein 1000 Quadratmeter großer Skatepark. Der wurde direkt von der Europa-Meisterschaft im Duisburger Landschaftspark an den Niederrhein versetzt. Zu verdanken ist das der Rollbrett Union. Seit mehr als einem Jahr hat der Verein daran gearbeitet, die Westdeutsche Skateboard Meisterschaft nach Rheydt zu holen. Im Rahmen des Turmfestes und zusammen mit der Marketing Gesellschaft Mönchengladbach (MGMG) konnte das gestemmt werden.

Info Das Skate-Programm auf dem Turmfest 2019 Samstag, 29. Juni Halbfinale der Skateboard-Amateurmeisterschaft (ab 11 Uhr) und Qualifikation für die Westdeutsche Skateboard-Meisterschaft (ab 13.40 Uhr). Sonntag, 30. Juni Finale der Skateboard-Amateurmeisterschaft (ab 10.30 Uhr) und Halbfinale und Finale der Westdeutschen Skateboard-Meisterschaft (ab 12.20 Uhr).

Neben dem Skate-Trubel reiht sich ein Stand an den nächsten. Die Sponsoren des Turmfestes informieren über ihre neusten Entwicklungen und Angebote. Am heutigen Samstag sind auch die städtischen Klinken Mönchengladbach mit einem virtuellen Rundgang vertreten. Ab 13 Uhr steht bei ihnen eine 3-D-Brille zur Verfügung, die schon mal vorab einen informativen Einblick in den Neubau der Klinik an der Hubertusstraße gibt.

Wer sich dann doch lieber selbst fortbewegt, skatet. Ein Fuß auf dem Brett, der andere auf dem Skatepark. Ein, zwei, drei Mal abstoßen, bis man genug Geschwindigkeit für ein paar kleine Tricks gesammelt hat: July Suhari fällt zwischen den meisten männlichen Teilnehmern im Skatepark auf dem Marktplatz auf. Mit ihrem lila Board und lila Helm grooved sie gut gelaunt zur lauten Musik. „Ich freue mich jetzt schon, dass ich Samstag antreten darf“, sagt die Sechstklässlerin aus Rheydt. Seit zwei Jahren skatet sie, meistens in der Skatehalle. Ihre Eltern sind in der Rollbrett Union aktiv, dadurch kennt sie die meisten Teilnehmer und Zuschauer gut. ihr großes Idol ist Lea Schäfer, die amtierende deutsche Meisterin.

Die Skateboard-Amateur-Meisterschaft eröffnet das traditionelle Turmfest, das seit 1977 zu Ehren des Rathausturms in Rheydt gefeiert wird. Tradition hin oder her – dass Skaten bei der 42. Ausgabe im Vordergrund steht, ist alles andere als konventionell. Und das kommt an. „Ich finde es cool, dass es die Veranstaltung hier gibt“, sagt Alexander Wex (14). Er ist spontan aus Neuss angereist, als er davon hörte. Auch Kai ist mit seinen Freunden vorbeigekommen, um die Skater anzufeuern. „Ich wohne nur zehn Minuten entfernt. Am Wochenende komme ich bestimmt wieder“, sagt er.

Das ist es, was sich die Veranstalter erhofft haben. „Wir wollten junge Leute ansprechen“, sagt MGMG-Geschäftsführer Peter Schlipköter. Aber: Das Turmfest ist nicht bloß eine einzige Skate-Veranstaltung, betonen die Verantwortlichen der MGMG. Noch am selben Abend wird das Fest offiziell um 20 Uhr eröffnet. Anschließend tritt die „CCR Revival Band“ über dem Springbrunnen auf der Bühne auf. Die Skater haben währenddessen bis 22 Uhr die Möglichkeit, entspannt weiter zu rollen.