Kein Termin für neuen Pass Tumulte und Polizeieinsatz in Meldestelle

Wer schon einmal versucht hat, in Mönchengladbach online einen Termin zu buchen, um einen neuen Reisepass oder Personalausweis zu beantragen, kennt die Situation. Schon nach wenigen Klicks erscheint der Hinweis: „Für die aktuelle Anliegenauswahl ist leider kein Termin verfügbar. Versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut oder ändern Sie Ihre Auswahl. Möglicherweise hat ein anderer Standort noch freie Terminzeiten.“ Also werden alle acht Meldestellen durchprobiert. Weder in Rheydt, noch in Hardt, Neuwerk, Wickrath, Giesenkirchen oder Odenkirchen ist etwas frei. Überall Fehlanzeigen. Auch am nächsten Tag nicht, auch am übernächsten nicht. Das Ergebnis ist immer das Gleiche: In allen Meldestellen ist alles komplett ausgebucht. Ein freier Termin ist wie ein Sechser im Lotto. Dass sich Unmut anstaut, ist nicht verwunderlich.