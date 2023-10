Spitzendiplomat im Borussia-Park Türkischer Botschafter besucht Gladbacher Unternehmer

Botschafter Şen tauschte sich mit den Teilnehmenden zudem über praktische Fragen des Türkeigeschäfts sowie über aktuelle Chancen zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien aus. Die Türkei verfüge mit vier Generalkonsulaten in NRW, der Botschaft in Berlin und Invest in Türkiye über zahlreiche Ansprechpartner in wirtschaftlichen Fragen. Im Anschluss an das Treffen im Borussia-Park besichtigten Steinmetz und Botschafter Şen das Mönchengladbacher Unternehmen Aunde.