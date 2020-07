Viele Bewerber in Mönchengladbach suchen noch : Noch 1700 Ausbildungsplätze sind frei

Mönchengladbach Die Auswirkungen der Corona-Krise sind laut Arbeitsagentur und IHK bisher weniger dramatisch als befürchtet. Die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze in Mönchengladbach unterscheidet sich nur geringfügig von der im Vorjahr.

Die Corona-Krise in der Wirtschaft ist bisher weitgehend spurlos am Mönchengladbacher Ausbildungsmarkt vorbeigegangen. Jedenfalls liegt die Zahl der in der Stadt gemeldeten Ausbildungsplätze nur geringfügig unter dem Wert von Juni 2019. Genau 1503 Ausbildungsplätze zählt die Agentur für Arbeit, nur 13 weniger als noch ein Jahr zuvor. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein kommt nach einer Umfrage zur Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen zu einem ähnlichen Schluss: „Angesichts vieler gestrichener Investitions- und Einstellungspläne fällt das Ergebnis der Unternehmensbefragung umso überraschender aus und gibt zumindest in einem begrenzten Umfang für die bestehenden Ausbildungsverhältnisse Grund zu vorsichtigem Optimismus“, sagt Daniela Perner, IHK-Geschäftsführerin des Bereichs Innovation, Bildung, Fachkräfte.