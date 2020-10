Gesundheit in Mönchengladbach : Weniger Krankmeldungen als im vorigen Jahr

Mönchengladbach Am Niederrhein lag der Krankenstand im ersten Halbjahr 2020 bei 4,2 Prozent – weniger als 2019. Das geht aus Daten der Krankenkasse DAK hervor.

Die Zahl der Krankmeldungen bei Arbeitgebern ist seit Beginn der Corona-Pandemie in der Region gesunken. Das geht zumindest aus einem Gesundheitsreport hervor, den die Krankenkasse DAK erstellt hat. Demnach war der Krankenstand am Niederrhein im ersten Halbjahr 2020 um 0,2 Prozentpunkte niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Mit 4,2 Prozent lag er in der Region im Landesdurchschnitt. Laut DAK waren damit an jedem Tag des ersten Halbjahres von 1.000 Arbeitnehmern 42 krankgeschrieben. Der Krankenstand im gesamten abgelaufenen Jahr 2019 betrug am Niederrhein ebenfalls 4,4 Prozent. Der höchste Krankenstand im Jahr 2019 in Nordrhein-Westfalen wurde mit jeweils 5,2 Prozent in Hagen, Gelsenkirchen und Bottrop verzeichnet, der niedrigste mit 3,5 Prozent im Kreis Gütersloh.