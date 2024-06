Feste in Mönchengladbach Trommeln, Singen, Tanzen für den Frieden

Das abwechslungsreiche Programm verband Friedenstänze, Lyrisches, Texte von Tucholsky, Lieder über Menschen in der Ukraine und anderes mehr. Es endete im fröhlichen Balfolk Tanz für alle. Die Beiträge ruhten nur während der klassischen Darbietung in der Reihe „Musik zur Marktzeit“. Pfarrer Christoph Simonsen, Leiter der Citykirche, freute sich über die termingegebene Anbindung von Friedensmusikfest und Europawahl. Der Auftritt von „Feine Herbe“ mit „Liedern einer wunderbaren Botschaft“ habe ihm an diesem Morgen wieder einmal sehr gut gefallen, so der Geistliche. Rolf Huneus, wie Schimanski von der IPPNW, bat um Teilnahme an der vorbereiteten Zettelaktion, bei der eigene Positionen zum Thema Frieden aufgeschrieben werden konnten. Die Antworten spiegelten zur Frage Aufrüstung die Gegensätze des derzeit gesellschaftlichen Meinungsbildes, befand der Arzt nach erster Durchsicht. Huneus hatte das Fest federführend mit Musikerin Jutta Kuhlen-Bauer vorbereitet.