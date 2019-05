Mönchengladbach : Auf dem Adenauerplatz wurde wieder getrödelt

Der Trödelmarkt auf dem Adenauerplatz lockte viele Menschen an. Organisiert wurde der Viertel-Treff von der Initiative Gründerzeitviertel. Foto: Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Neuware gab es nicht – die ist nicht erlaubt auf dem Viertel-Flohmarkt. An den Ständen gab es reichlich Klamotten, Deko, Bücher und Brettspiele.

„Das Viertel hat sich so verändert, der Markt spiegelt das perfekt wieder“, sagte Georg Stadeler, der an seinem Stand Bücher für kleines Geld verkauft. Umgeben von duftig grünen Linden und den hübschen Häusern aus der Gründerzeit fand der Viertel-Trödel auf der Grünfläche des Adenauerplatzes statt.

Trödel aus zahlreichen Kategorien warteten auf die Besucher. Es gab Klamotten, Deko, Accessoires, Bücher, Brett- und Computerspiele – nur Neuware, die war nicht erlaubt. „Das macht das Ganze hier auch aus. Wir können der Nachbarschaft etwas zurückgeben“, erklärte Stadeler, der zum ersten Mal beim Viertel-Trödel am Adenauerplatz war. Das Trödeln ist für ihn auch eine Form des Recyclings: „Bücher kommen beispielsweise immer sehr gut an. Niemand liest einen Krimi noch einmal, wenn man bereits weiß, wer der Mörder ist – wieso soll ich ihn dann nicht für kleines Geld an die Nachbarschaft weiterverkaufen?“