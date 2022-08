Hitze und wenig Regen in Mönchengladbach : Wie sich die Trockenheit auf Waldtiere auswirkt

Rehe sind sehr findig, wenn es um die Wassersuche geht. Foto: Liselotte Uhlig

Mönchengladbach Viele Wasserstellen in Wäldern sind ausgedorrt. Wenn es regenarm bleibt, wird die Lage kritisch für die Tiere. Wie Jäger Abhilfe schaffen und wie jeder in seinem Garten Vögeln und Co. helfen kann.