Versuchter Raub in Mönchengladbach Trio überfällt und verletzt 55-Jährigen in Tiefgarage

Nach eigenen Angaben war der 55-Jährige bei einer Online-Auktionsbörse auf ein Verkaufsangebot für ein Mobiltelefon aufmerksam geworden. Mit dem vermeintlichen Verkäufer vereinbarte er daraufhin ein Treffen an der Urftstraße. Dort angekommen habe ihn ein junger Mann in eine Tiefgarage geführt. In einem der Räume sei er dann unvermittelt von insgesamt drei Tätern überfallen worden. Dagegen habe er sich zu Wehr gesetzt und im Zuge der körperlichen Auseinandersetzung sei ihm dann die Flucht in Richtung Treppenhaus gelungen. Außerhalb der Tiefgarage habe er die Polizei verständigt.