Raub in Mönchengladbach Trio stiehlt E-Scooter

Drei Männer haben einem 23-Jährigen in der Nacht zu Samstag, 9. September, einen E-Scooter am Europaplatz geraubt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 23-Jährige mit seinem E-Scooter gegen 1 Uhr am Europaplatz vorbei. Dort sei er dann von drei Männern angesprochen worden. Diese hätten ihn dazu aufgefordert, den E-Scooter herauszugeben. Als er sich geweigert habe, dies zu tun, sei er von einem der Männer festgehalten und von einem anderen ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend sei das Trio mit dem E-Scooter geflüchtet.