Nach Rohrbruch : Trinkwasserversorgung in Wickrath gestört

Trinkwasserversorgung in Wickrath gestört

In Wickrath ist die Versorung mit Trinkwasser gestört. (Symbolbild) Foto: dpa/Lukas Schulze

Mönchengladbach Wegen eines Wasserrohrbruchs ist es zu einer Versorgungsunterbrechung gekommen. Wann die Störung beseitigt sein soll und welche Straßen betroffen sind.

Aufgrund eines Rohrbruches in der Ortslage Wickrath kommt es aktuell zu einer Störung der Versorgung mit Trinkwasser auf dem Adolf-Kempken-Weg zwischen Karl-Arnz-Weg und Günhoverweg. Das teilten die Kreiswerke Grevenbroich am Dienstag, 13. September 2022, auf ihrer Internetseite und an ihrer Hotline mit.