Hitzeschutz in Mönchengladbach Trinkwasser-Spender für die Innenstädte

Lange Zeit war man in Mönchengladbach skeptisch in Bezug auf Trinkwasserbrunnen im Stadtbild, obwohl sie andernorts längst Standard sind. Im Düsseldorfer Stadtgebiet sind es etwa über 30 Trinkwasserbrunnen, die schon aufgestellt oder zumindest geplant sind. Im November änderte sich die Gladbacher Ablehnung dann: Die NEW NiederrheinWasser GmbH werde die Anschaffung und Aufstellung von bis zu fünf Trinkwasserbrunnen im Stadtgebiet finanzieren, hieß es damals aus dem Rathaus. Die Stadt kümmere sich um den Anschluss an das Trinkwassernetz und übernehme die Kosten für Wartung und Wasserverbrauch.