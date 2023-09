Polizei warnt vor Betrugsmasche Trickdiebinnen bestehlen 86-Jährige

Ihren Angaben zufolge hatte eine Frau an ihrer Wohnungstür geklingelt und die Seniorin um Stift und Papier gebeten, damit sie eine Notiz für den Nachbarn hinterlassen könne. So gelangte die Fremde in die Wohnung. Sie bat die 86-Jährige, ihr beim Verfassen der Notiz zu helfen. Eine zweite Tatverdächtige betrat durch die offenstehende Tür unterdessen das Wohnzimmer.