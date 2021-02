Polizei bittet um Hinweise : Trickdiebe klingeln wegen „Infos zur Corona-Impfung“

Mönchengladbach Eine Frau und ein Mann gaben bei einer 71-Jährigen vor, Mitarbeiter des Ordnungsamtes zu sein. Sie seien gekommen, weil es in der Nachbarschaft eine positiv geteste Person gebe.

Ein Mann und eine Frau haben sich am Mittwoch bei einer 71-Jährigen als Mitarbeiter des Ordnungsamts vorgestellt. Laut Polizeibericht hatten sie gegen 16.30 Uhr an der Haustür der Seniorin an der Dohler Straße geklingelt. Als das Paar gegangen war, fehlten Geld und Wertpapiere.

Die beiden Täter hatten der 71-Järhigen zunächst in einem Gespräch an ihrer Haustür berichtet, dass es in ihrer Nachbarschaft eine positiv getestete Person gebe und man sie deshalb über die Corona-Impfung aufklären müsse. Außderm müssten sie den hygienischen Zustand ihres Hauses überprüfen. Die 71-Jährige ließ die Frau ein, während ihr vermeintlicher Kollege an der Tür wartete. Drinnen ging die Täterin mit der 71-Jährigen einen Fragebogen durch und ließ sich anschließend ihr Badezimmer zeigen. Unbemerkt gelangte währenddessen der Komplize hinein und durchsuchte Schränke und Schubladen nach Wertsachen.