Die Mönchengladbacher Polizei warnt : Trickdiebe geben sich als Polizist und Handwerker aus

Mönchengladbach Einen fünfstelligen Geldbetrag verlangte ein Anrufer von einer Seniorin, ansonsten würde ihr Sohn ins Gefängnis gehen. Ein Bankmitarbeiter rettete die Frau vor Schaden.

Trickbetrüger sind weiterhin in Mönchengladbach auf der Suche nach Opfern. Und das gleich reihenweise. Dank des Eingreifens eines aufmerksamen Bankmitarbeiters ist eine 86-jährige Frau am Dienstag zum Glück vor größerem finanziellem Schaden bewahrt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin Ziel der Telefon-Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ geworden.

Persönlich tauchten zwei Trickdiebe bei einer 82-jährigen Mönchengladbacherin auf. Am Dienstag klingelte gegen 13 Uhr einer der Männer bei ihr an der Haustür und gab sich als NEW-Mitarbeiter aus. Er erklärte, dass er wegen eines Rohrbruchs im Stadtgebiet die Wasserleitungen im Badezimmer und der Küche kontrollieren müsse. Die Seniorin lehnte ihre Wohnungstür lediglich an und ging mit dem Mann in ein Badezimmer im Erdgeschoss. Kurze Zeit später betrat eine weiterer Mann das Haus und gab sich als Kollege aus. Er ging alleine ins Obergeschoss, angeblich um auch dort im Badezimmer die Leitungen zu prüfen. Die Täter hielten später längere Zeit unbeobachtet gemeinsam im Obergeschoss auf.