Polizei Mönchengladbach warnt: Trickdiebe ergaunern von Senioren Geld und Schmuck

Die Seniorin war gegen 11 Uhr von einem Einkauf zu ihrer Wohnungstür zurückgekehrt, als ein Mann sie dort von hinten ansprach. Er sagte, dass er von den Stadtwerken komme und etwas mit den Wasserleitungen nicht in Ordnung sei und man das Problem überprüfen müsse. Daraufhin ging die Seniorin mit dem Mann in ihre Wohnung. Im Badezimmer erteilte ihr der Fremde den Auftrag, die Duschbrause laufen zu lassen, während er an anderer Stelle in der Wohnung die Leitungen überprüfen würde. Kurz darauf kam der Mann zurück in das Badezimmer und verlangte Geld für die angebliche Reparatur. Als die 82-Jährige ihm mitteilte, dass sie kein Bargeld habe, ging der angebliche Handwerker. Im Nachgang stellte die Seniorin fest, dass aus ihrer Wohnung Schmuck entwendet wurde, und sie verständigte die Polizei.