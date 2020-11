Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise : Trickdiebe bestehlen 63-jährigen Rollstuhlfahrer

Mönchengladbach Die Täter sprachen ihr Opfer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an und fragten nach Kleingeld. Unbemerkt stahlen sie eine EC-Karte und hoben damit sofort Geld ab.

Trickbetrüger haben am vergangenen Samstag einem hilfsbereiten 61-jährigen Mann die EC-Karte gestohlen und unmittelbar danach damit einen dreistelligen Betrag abgehoben. Wie die Polizei mitteilte, wandten die Täter eine Variante des Wechselgeldtricks an, um an ihre Beute zu kommen.