Polizei Mönchengladbach ermittelt : Trickdieb bestiehlt 88-Jährige

Mönchengladbach Der Mann gab an, dass er von einem Telekommunikationsunternehmen komme und Leitungen überprüfen müsse. Er soll seriös gewirkt haben und auch einen „Ausweis“ vorgezeigt haben.

Die 88-jährige Frau öffnete am Montag, 13. September, gegen 14 Uhr auf Klingeln die Tür ihrer Wohnung in Windberg. Vor ihr stand der angebliche Mitarbeiter und überredete die Frau mit der Behauptung, dass es in der Nachbarschaft Modernisierungen an den Hausanschlüssen gäbe und er Leitungen überprüfen müsse, dazu, ihn in die Wohnung zu lassen. Er zeigte ihr auch einen „Ausweis“.