Die Polizei sucht Zeugen : Trickbetrüger stehlen Wertsachen in drei Wohnungen

Mönchengladbach Schon wieder sind im Mönchengladbacher Stadtgebiet falsche Wasserwerker unterwegs. Ihre Opfer waren ältere, zum Teil schwerkranke Menschen.

In Hardt, Ohler und Schmölderpark haben falsche Wasserwerker am Mittwoch ältere Menschen ausgetrickst und bestohlen. Das meldet die Polizei. Um 12.20 Uhr klingelte es an der Tür eines Ehepaars (83 und 85) an der Diltheystraße. Draußen standen zwei fremde Männer, die dem 85-Jährigen erklärten, sie seien Mitarbeiter des Wasserwerks und wollten den Wasserfluss sowie den Zählerstand überprüfen. Nachdem sie eingelassen wurden, schickten sie den 85-Jährigen ins Badezimmer, um dort Wasserhähne aufzudrehen. Währenddessen durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Die schwerkranke 83-jährige Frau bekam von dem Geschehen nichts mit. Nachdem die Männer das Haus verlassen hatten, sah der 85-Jährige, dass eine Geldkassette, ein Sparbuch und Schmuckstücke fehlten. Die Täterbeschreibung: Beide trugen dunkle Kleidung und Schutzmaske. Der eine ist circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und dick; der andere ist schlank.