Polizei Mönchengladbach : Trickbetrüger stehlen 91-Jähriger Schmuck

Erneut sind Trickbetrüger in Mönchengladbach unterwegs, die bevorzugt bei Senioren klingeln. Foto: RP/Polizei Mettmann

Mönchengladbach Zwei Männer und eine Frau gaben sich gegen über der Seniorin als Gesundheitsmitarbeiter aus. Unbemerkt durchsuchte das Trio ihre Wohnung nach Wertgegenständen.

Drei Diebe haben sich am Dienstagvormittag mit der Masche „Falsche Gesundheitsamtsmitarbeiter“ Zugang zu einem Haus im Stadtteil Westend verschafft und dabei Schmuck entwendet. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Trio (zwei Männer und eine Frau) gegen 11 Uhr an der Haustür einer 91-Jährigen geklingelt und sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgegeben. Eine Seniorin öffnete ihnen daraufhin die Tür. Anschließend bewegte sich das Trio vermutlich eine Zeit unbemerkt im Haus und durchsuchte gezielt Schubladen und Schränke nach Wertgegenständen. Eine weitere Bewohnerin des Hauses bemerkte kurz darauf einen der Männer im zweiten Stock. Die 68-Jährige verlangte daraufhin, dass der Mann einen Ausweis zeigt. Als dieser das nicht tat, drohte sie damit die Polizei zu rufen. Der Mann lief daraufhin zurück in die untere Etage und verließ gemeinsam mit dem anderen Mann und der Frau das Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete das Trio Schmuck.