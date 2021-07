Seniorin aus Mönchengladbach bestohlen : Trickbetrüger nutzen Hochwasser als Vorwand

Mönchengladbach Die Männer gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus. Die 76-Jährige wollte ihre Ausweise sehen, doch die Aufforderung wurde ignoriert.

Zwei Trickbetrüger haben am Montag das Hochwasser als Vorwand genutzt, um sich Zutritt zur Wohnung einer 76-jährigen Frau an der Hardterbroicher Straße zu verschaffen. Wie die Polizei mitteilte, gaben sich die Männer als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, die den Wasserdruck aufgrund des Hochwassers in der Gegend kontrollieren müssten. Zunächst nutzten die Männer wohl die offenstehende Haustür, um sich hinter dem Rücken der Seniorin ins Haus zu schleichen. Die Frau war gerade von einem Arztbesuch zurückgekehrt.

Die 76-Jährige bekam das Gefühl, abgelenkt zu werden, und so forderte sie den Mann mehrfach auf sich auszuweisen oder zu gehen. Das tat er allerdings erst, als die Seniorin ihn aus der Badezimmertür drängte. Gemeinsam mit dem anderen Mann, der sich in der ganzen Zeit ungestört in der Wohnung umsehen konnte, verließ er das Haus in Richtung Volksgarten.