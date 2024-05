Vorläufige Festnahme in Mönchengladbach Trickbetrüger im Möbelhaus

Gegen 13.20 Uhr am Donnerstagmittag setzten Streifenteams der Polizei einen 23-Jährigen und einen 24-Jährigen in einem Möbelhaus fest: Die beiden Männer hatten nach Aussagen von Mitarbeitenden am Vortag versucht, mehrere Fernseher und einen Kühlschrank zu kaufen. Dabei sei es wiederholt zu Problemen beim Bezahlvorgang mittels Kreditkarte gekommen. Die Tatverdächtigen gaben an, am nächsten Tag wiederkommen und die Waren abholen zu wollen.