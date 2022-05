Neue Masche in Mönchengladbach : Trickbetrüger gibt sich als Nachbar ohne Schlüssel aus

Ein Mann gab sich bei einem älteren Ehepaar aus Mönchengladbach als Nachbar aus, der sich ausgeschlossen habe. Foto: Shutterstock/EdBockStock (Archiv)

Mönchengladbach Ein älteres Ehepaar wollte helfen und gab dem Mann Geld, das dieser sofort zurückzahlen würde, wie er sagte. Doch das geschah nicht.

Die Polizei meldet erneut zwei Trickbetrugsfälle, bei denen sich die Täter wieder ältere Menschen als Opfer aussuchten. Ein Mann hat am Samstagmittag ein Ehepaar in Lürrip um Geld betrogen. Er gab sich dabei als vermeintlicher Nachbar in Not aus. Laut Polizei klingelte der Betrüger gegen 13.30 Uhr an der Haustür der Eheleute. Der 86-jährige Hausbewohner öffnete und ein Mann begrüßte ihn als angeblicher Nachbar, der sich versehentlich zu Hause ausgesperrt habe. Um den notwendigen Schlüsseldienst bezahlen zu können, bat er den Senior um eine dreistellige Summe Geld.

Der 86-Jährige und seine 84-jährige Frau händigten dem Mann daraufhin den Betrag aus. Der vermeintliche Nachbar versprach, das Geld in wenigen Minuten zurückzuzahlen und ging davon, kehrte aber nicht zurück.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, normale bis kräftige Statur, rundes Gesicht, feuerrote Jacke, dunkle Hose, hellblaue Kappe. Er sprach akzentfreies Deutsch und hat ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Fall unter der Telefonnummer 02161 290.

In Mönchengladbach häufen sich in den letzten Monaten die Zahl der Trickbetrugsfälle. Während die Masche mit dem Schlüsseldienst relativ neu ist, gab es zahlreiche Fälle, in denen die Täter die WhatsApp-Methode wählten und damit auch zum Teil Erfolg hatten. Eine 67-Jährige aus dem Stadtteil Schmölderpark überwies Betrügern zweimal eine vierstellige Summe. Sie glaubte, ihre Tochter sei die Empfängerin. Die Masche: Die Betrüger schicken eine WhatsApp, geben sich als Sohn oder Tochter aus und erklären die neue Telefonnummer mit einem neuen Handy. Später bitten sie um dringende Geldüberweisungen.

Alleine in diesem Monat meldete die Polizei bereits vier Betrugsfälle dieser Art. Ebenso vermehrt kamen in den vergangenen Wochen die sogenannten Schock-Anrufe vor. In dem Fall meldet sich zunächst eine schluchzende Stimme, dann übernimmt ein angeblicher Polizist, der von einem tödlichen Unfall berichtet, den die Tochter bzw. der Sohn des Angerufenen gerade verursacht haben soll. Schließlich wird eine Kaution verlangt, oft eine fünfstellige Summe, sonst gehe Sohn oder Tochter ins Gefängnis. Auch dieser Trick war in Mönchengladbach schon erfolgreich.