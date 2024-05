Polizeifahndung in Mönchengladbach Trickbetrüger bestehlen älteres Ehepaar (90 und 87 Jahre)

Nach Angaben des 90-jährigen Ehemanns und seiner 87-jährigen Ehefrau klingelte es gegen 12.30 Uhr an ihrer Haustür. Nach dem Öffnen hätten eine jüngere Frau und zwei Männer vor ihnen gestanden. Das Trio habe angegeben, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch gekommen sei und man deshalb auch die Leitungen in ihrem Haus überprüfen müsse. Daraufhin habe man die Gruppe in das Haus gelassen. Die Frau habe sich dann gemeinsam mit der 87-jährigen die Heizkörper im oberen Stockwerk angesehen, während einer der Männer mit dem 90-jährigen Ehemann in den Keller gegangen sei. Der zweite Mann sei alleine zurückgeblieben. Kurz darauf habe man sich dann gemeinsam im Wohnzimmer die Heizkörper angesehen. Dort sei der 87-Jährigen aufgefallen, dass Geld von einem der Schränke entwendet worden sei. Als man die Gruppe darauf angesprochen habe, habe einer der Männer weiteres Geld aus einem Portemonnaie des Ehepaars entnommen. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet.