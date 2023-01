Start-up-Nacht Diese Trends setzt Gladbachs Textil-Branche

Oberbürgermeister Felix Heinrichs beließ es in der Textilakademie nicht bei einem Grußwort. Er ging auf die 336 identifizierten Start-ups in der Textiltechnik ein, die schwerpunktmäßig in Deutschland, den Niederlanden und England vorhanden sind. Für viele Start-ups biete sich so der Einstieg in den Textil- und Bekleidungsmarkt. Auffällig und aus Sicht der Stadt erfreulich sei die starke Konzentration von Start-ups mit Anknüpfungspunkten in Mönchengladbach. Die Idee eines Start-up-Hubs in Mönchengladbach, also einer zentralen Unterstützungsstelle für Neugründungen im Bereich der textilen Endprodukte, Materialien und Produktionsprozesse, sollte nach seiner Ansicht überdacht werden.