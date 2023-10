Vorträge in Mönchengladbach Wie die Menschen in Gladbach und Rheydt lebten

Weitere Themen sind: „Die belgische Militärbesatzung nach dem Ersten Weltkrieg und die Separatistenunruhen in Mönchengladbach und Rheydt“ am 14. November, „Die Walter-Kaesbach-Stiftung und der Kulturaufbruch nach dem Ersten Weltkrieg in Mönchengladbach“ am 21. November, „Moderne Architektur in der Textilindustrie in Mönchengladbach nach dem Ersten Weltkrieg“ am 28. November und „Der Konflikt zwischen Einzelhandel und Verbrauchern in der Inflationszeit der 1920er Jahre; dargestellt anhand der Konsumgenossenschaft ,Eintracht’ in Mönchengladbach“ abschließend am 5. Dezember. Boland und Schürings achten bei ihrer Recherche, wie verschiedene Gruppen miteinander interagiert haben und wie Gladbacher und Rheydter Bürger mit Herausforderungen umgegangen sind und ob es Unterschiede gibt.