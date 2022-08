Veranstaltung in Mönchengladbach : Treffen der Netzwerker bei „MG ist IN“

Foto: bauch, jana (jaba) 18 Bilder So war das Netzwerktreffen „MG ist IN“ im August 2022

Mönchengladbach Mehr als 300 Gäste kamen auf Einladung der Rheinischen Post zum Austausch im Hugo Junkers Hangar zusammen. Es wurde ein Abend mit Gesprächen über Nachhaltigkeit, Blitzer-Fotos, köstliche Spießigkeiten, gesunden Genuss – und eine fehlende Brille.

Als Ewald Lienen noch für Borussia Fußball spielte, war der heutige Stadionsprecher Torsten „Knippi“ Knippertz noch jugendlicher Fan. Und wollte unbedingt ein Autogramm von Lienen. Es dauerte fast 40 Jahre, weil Lienen in den 1980er Jahren kein Freund von Autogrammen war. Jetzt ist er mit seiner Frau Rosa wieder in Mönchengladbach heimisch geworden, beide waren am Dienstagabend beim Netzwerkertreffen „MG ist IN“ der Rheinischen Post im Hugo Junkers Hangar zu Gast. Und „Knippi“ konnte es sich nicht verkneifen, mit Lienen über die Anekdote von früher zu plaudern.

Lienen hatte aber noch ein viel wichtigeres Gesprächsthema: die drohende Klimakatastrophe. „Es ist mir ein großes Bedürfnis mitzuhelfen, etwas zu verändern in der Region, in der wir leben“, bekräftigte Lienen. Austauschen darüber konnte er sich am Abend mit mehr als 300 Gästen. Draußen herrschten tropische mehr als 30 Grad, und im Inneren wurde um ein Thema heiß diskutiert: die Energieversorgung. „Das beschäftigt alle im Moment am meisten“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Das gilt etwa auch für Bauvorhaben. „Die großen Projekte wie Seestadt und das Reme-Gelände laufen. Wir sind froh, dass hier die meisten Investoren weiter mitziehen“, sagte Planungsdezernent Gregor Bonin.

Wer vorher etwas hatte liegen lassen, das war Oberbürgermeister Felix Heinrichs. Seit 20 Jahren ist er Brillenträger, auf die Sehhilfe verzichtete er an diesem Abend zum ersten Mal und trug stattdessen Kontaktlinsen. „Mit Mühe habe ich sie reinbekommen“, gab er nach einem halbstündigen „Training“ beim Optiker zu. Mit Spießigkeit hat das vermutlich nichts zu tun. Ganz anders hingegen die Speisen, die „Noi! Event & Catering“ präsentierte: Spieße mit Gemüse und verschiedenen Fleischsorten.