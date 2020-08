Mönchengladbach und seine Stadtteile : Was wollten Sie schon immer zu Rheindahlen loswerden?

Das Schützenfest der St. Helena Rheindahlen Kirchspiel. Foto: Baum, Andreas/Baum, Andreas (abau)

Mönchengladbach Die RP ist wieder unterwegs – dieses Mal in Rheindahlen. Treffen Sie unsere Reporterin vor Ort und zeigen Sie, wo es im Stadteil hakt. Und wo es besonders gut läuft.

Kappes und Karneval. Die beiden Wörter stehen für das lebendige Rheindahlen. Denn das Kappesfest und der Veedelszoch locken alljährlich (außer in Coronazeiten) tausende Besucher in den Stadtteil. Aber Rheindahlen ist noch viel mehr: Für Archäologen und Hobby-Altertumsforscher ist dieser Stadtteil ein spannendes Pflaster. Vor über 18 Millionen Jahren lag die Landschaft rund um Rheindahlen in den Tiefen eines riesigen Meeres. Das weiß man, weil bei Ausgrabungen in Mennrath zwei Haifischzähne gefunden wurden. Durch geologische Gegebenheiten sind die Bodenverhältnisse im Raum Rheindahlen einmalig in ganz Europa, sagen Experten. Schichten aus acht Zeitepochen lagerten dort übereinander und böten so die Möglichkeit, Zeitgeschichte rekonstruieren zu können. 500.000 Jahre alt sind die frühesten Zeugnisse steinzeitlicher Siedlung im Rheindahlener Land, die heute im Erdgeschoss des Wasserturms ausgestellt sind.

Zu der Zeit wird es noch keine Verkehrsprobleme gegeben haben, keine zugeparkten Straßen und Wohngebiete. Wenn Sie solche Missstände kennen, sagen Sie uns Bescheid. Wir möchten über das sprechen, was den Rheindahlenern am Herzen liegt. Ganz gleich, ob es um Straßenverkehr, etwa das Rad- und Fußwegenetz und Buslinien geht, um die Einkaufsmöglichkeiten, um die Sauberkeit im Ort, um das Vereinswesen, um Angebote für Jugendliche oder um Angsträume.

Wir möchten aber auch die netten Geschichten hören: Wo sind die schönsten Fleckchen im Stadtteil? Was macht Rheindahlen so außergewöhnlich? Was ist Ihr Heimat-Geheimtipp? Wie kocht man das leckerste Kappes-Rezept? Wo liegt der älteste Bauernhof? Was sind die schönsten Brauchtumsfeste? Wie viele Mitglieder hat der kleinste Rheindahlener Verein? Wo lebt das lustigste Haustier?