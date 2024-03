NRW-Innenminister Herbert Reul in Mönchengladbach Kaffeeklatsch mit der Polizei

Auf zwei Stehtischen vor dem Kaffee-Truck liegen Info-Flyer aus. Drumherum bildet sich zügig eine Menschentraube. „Bürger sollen uns heute Löcher in den Bauch fragen können. Wir möchten uns nahbar zeigen und auch für Belange ansprechbar sein, für die man nicht direkt die 110 wählen würde.“ Von ‚Mein Nachbar parkt immer so blöd‘ bis zu ‚Meine Tochter möchte sich gerne bei der Polizei bewerben‘, sei alles dabei, so Alina Purenkov, von der Wache in Gladbach.