Immobilien in Mönchengladbach Endlich ein eigenes Haus für Familie Polmans

Den roten Teppich hat Walter Quanz einfach zusammengerollt und unter den Arm geklemmt. Gerade hat der 76-Jährige die Schlüssel zu seinem Haus, das jetzt nicht mehr seins ist, an Baloc und Stephanie Polmans übergeben. Ein letztes Winken: Walter Quanz steigt in den Transporter, der eine Minute später aus der Ausfahrt rollt. Baloc und Stephanie Polmans gehen in das Haus, das jetzt ihr neues Zuhause sein wird. Fünfeinhalb Jahre hat die Familie auf diesen Augenblick gewartet.