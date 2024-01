Gedenken in Mönchengladbach Trauerfeier für unbedacht Verstorbene

Aus diesem Grunde fand nun zum dritten Mal in der Stadt eine Gedenkfeier für sie statt. Durch die Feierlichkeit in der Totenhalle des Hauptfriedhofes führte Trauerredner Bernd Schiele. „Hier wechseln wir auch schon einmal ab, mal führt auch ein Pastor durch die Trauerfeier“, sagte Mags-Sprecherin Silvana Brangenberg. Zwischen September und Dezember des vergangenen Jahres sind in Mönchengladbach 46 Menschen verstorben, denen niemand bei einer herkömmlichen, ordentlichen Beerdigung gedacht hat. Der jüngste von ihnen war gerade einmal 40 Jahre alt, die älteste 94. „All das sind Menschen, die aus der Mitte unserer Gesellschaft gerissen wurden und auch, wenn sie niemanden mehr hatten, möchten wir ihnen gedenken“, sagte Trauerredner Schiele. Jeder der 46 Namen wurde einzeln verlesen und in Gedenken an die Verstorbenen je eine Kerze entzündet. Schiele thematisierte während der Trauerfeier auch die Frage, die sich viele Hinterbliebenen immer wieder stellen dürften. „Wo gehen wir hin nach dem Tod? Manch einer denkt, wir liegen nur in einem Sarg, andere meinen, wir würden in den Himmel aufsteigen, und wieder andere sind der festen Überzeugung, dass wir in eine neue Welt übertreten“, resümierte Schiele. Doch am Ende sei ein Verstorbener immer im Herzen derer, die an ihn denken. „Dort werden sie nicht verletzt. Du kannst ihn besuchen, wenn du möchtest. Denn sie sind ja in deinem Herzen“, sagte Bernd Schiele und richtete sich dann auch noch einmal direkt an die, derer gedacht wurde: „Alles Gute zum Abschied. Wir wissen nicht, was ihr jetzt braucht, aber wir geben euch unsere guten Gedanken mit. Alles Gute von Gott wünschen wir euch dazu. Ewige Heimat und seine beindunglose Liebe. So kann die Reise beginnen.“ Zum Abschied ertönte das Lied „Niemals geht man so ganz“ von Trude Herr und Wolfgang Niedecken. Denn von jedem Verstorbenen bleibe immer ein kleiner Teil auch in dieser Welt, so Schiele. Im Anschluss an die Trauerfeier wurden die 46 Gedenkkerzen am Urnenfeld des Friedhofes aufgestellt.