Unternehmer aus Mönchengladbach Trauer um Norbert Dornieden

Welche Bedeutung die Gruppe für das Mönchengladbacher Stadtbild hat, zeigt allein die Liste der wichtigen Bauvorhaben, an denen das Unternehmen maßgeblich beteiligt war: Es gestaltete nach dem Ersten Weltkrieg den Gladbacher Marktplatz neu. Es verrohrte den Gladbach. Es verlängerte die Startbahn des Flughafens. Es war am Wiederaufbau des zerstörten Münsters nach dem Zweiten Weltkrieg ebenso beteiligt wie am Umbau der Hindenburgstraße zur Fußgängerzone in den 1970er-Jahren.