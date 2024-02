Trauer in Mönchengladbach Planungspolitiker Horst Peter Vennen gestorben

Vennen wurde am 3. September 1946 in Giesenkirchen geboren. Seit 1967 war er Mitglied der SPD. Für sein langjähriges Engagement in kommunalen Gremien wurde ihm im Jahr 2000 das Goldene Schöffensiegel verliehen. Von 1999 bis 2004 war er Bezirksvorsteher des damaligen Stadtbezirks Giesenkirchen. Dort war der zweifache Familienvater in vielen Vereinen aktiv, unter anderem im Heimatverein. Dafür wurde er 2010 mit der Goldenen Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet.