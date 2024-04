Trauer in Mönchengladbach Früherer Stadtdirektor Günther Buhlmann verstorben

Mehr als ein Vierteljahrhundert hat Professor Günther Buhlmann als Sozialdezernent und Stadtdirektor der Stadt Mönchengladbach wichtige Akzente bei der Gestaltung des sozialen Miteinanders in Mönchengladbach gesetzt. Darüber hinaus engagierte er sich bis ins hohe Alter für ein modernes und funktionierendes Gesundheitswesen und die Unterstützung älterer Menschen. Nicht nur in Mönchengladbach, sondern auch landes- und bundesweit galt Buhlmann als kluger und vorausschauender Architekt einer zeitgemäßen medizinischen und sozialen Infrastruktur, die den Menschen nicht aus dem Auge verliert. Am vergangenen Samstag (20. April) ist er im Alter von 94 Jahren gestorben.