Blumen und Kerzen Trauer um 24-jährigen Fußgänger nach tödlichem Unfall in Mönchengladbach

Nach ersten Ermittlungen ging der Fußgänger am Dienstag, 4. Juni, über den Gehweg an der Hofstraße aus Richtung Theodor-Heuss-Straße in Richtung Südstraße. Im Kreuzungsbereich soll er die Straße überquert haben. Dort wurde er von dem Transporter des 34-jährigen Fahrers erfasst, der über die Hofstraße aus Richtung Schwalmstraße kommend in Richtung Theodor-Heuss-Straße fuhr und nach links in die Südstraße abbog. Ein spezielles Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Neuss suchte am Unfallort nach Spuren und sicherte diese. Dazu wurden Drohnenaufnahmen und eine 3-D-Laservermessung gemacht. Zeugen des Unfalls wurden noch am Ort von der Polizei befragt. Danach seien aber bisher keine weiteren Hinweise eingegangen, so die Polizei.