Nachhaltigkeit in Mönchengladbach : Verein lädt zur Saatgut-Tauschbörse in der VHS

Verein lädt zur Saatgut-Tauschbörse in der VHS

Nachhaltigkeit in Mönchengladbach

Mönchengladbach Hobbygärtner können bei der Veranstaltung von „Transition Town“ tauschen und sich austauschen ein. Was genau geplant ist, lesen Sie hier.

Der Verein „Transition Town“ veranstaltet am Samstag, 12. Februar, eine Saatgut-Tauschbörse in der Volkshochschule (VHS) am Sonnenhausplatz. Unter dem Motto „Vielfalt bewahren“ sind Gartenfreunde, Pflanzenzüchter, Hobby-Gemüsebauern sowie alle weiteren Interessierten eingeladen, ihr Saatgut und ihre Erfahrungen auszutauschen.